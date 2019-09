Kiko Jiménez habla con Antonio David de su ruptura con Gloria Camila: "Yo no voy a ser el malo de la película"

"Gloria es mi familia, deberíais haber intentado solucionar las cosas de otra manera", reprocho Antonio David a Kiko Jiménez en su primer encuentro en ' GH VIP 7' . "Yo era el primero que no quería exponer las cosas, pensé en hacernos los tontos cuando la gente nos preguntara, pero de repente se filtra que estoy con Sofía…, pues tampoco voy a ser el malo de la película, entonces ahí entiende mi posición, tampoco he hecho nada del otro mundo, bastante me he mantenido al margen", se explicó el extronista. "Y estar con Sofía, ¿es lo mejor que podías haber hecho sabiendo como se llevan?", le preguntó el malagueño. "...yo lo dejé con Gloria y empecé a conocer a Sofía", zanjó él.