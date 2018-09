Así es la casa: Una bomba para el agua, animales, sin ropa... ¡a trabajar para disfrutar de su verdadero hogar!

"Como habéis podido comprobar... la casa no se ajusta a lo que os habíais imaginado", el súper no podría haberlo definido mejor al término de la primera gala de 'Gran Hermano VIP 6'. La casa de 'GH VIP' siempre tiene sorpresas, pero estas sorpresas no son eternas. Debajo de la casa que se han encontrado nuestros concursantes hay otra casa que podrán ir recuperando con su trabajo.