Mila Ximénez, destrozada tras la expulsión de Anabel Pantoja: “Ella le ponía un punto de ilusión, alegría y ganas que a mi arrastraba”

“Esta mañana me he despertado con un enorme sentimiento de soledad. La estoy echando muchísimo de menos. Ella era uno de mis mayores apoyos para decidirme embarcarme en esta aventura y ahora me siento con un sentimiento de soledad que me oprime el estómago. Esto no está siendo fácil, pero ella le ponía un punto de ilusión, alegría y ganas que a mi arrastraba. Ahora me faltan esos momentos. No va a ser fácil, no”.