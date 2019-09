Jorge Javier se moja más que nunca y le da a Anabel su opinión sobre el clan Pantoja: "Creo que en tu caso el apellido ha sido un handicap"

Momentos antes de ser expulsada, Anabel Pantoja también recibió la llamada de su tía, Isabel Pantoja . "Te cogí desde que te parió tu madre en brazos y no te he soltado nunca, ni tú a mí. Sé que me quieres con pasión y con pasión te quiero yo. Para mí eres mi ganadora porque eres buena niña", le decía la tonadillera.