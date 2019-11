El tremendo encontronazo entre Noemí y Hugo: "Tengo mucha mecha pero cuando me tocas las palmas, te bailo Huguito"

Tras la última gala de ‘GH VIP’, Noemí resultó ser una de las nominadas y se enteró de que su amigo Antonio David le había dado dos puntos. Mientras lo comentaba con sus compañeras, Estela Grande y Alba Carrillo, volvió a protagonizar un tremendo encontronazo con su compañero Hugo Castejón. Según la concursante, Hugo se estaba riendo de lo que estaban hablando y eso no le sentó nada bien a Noemí, quien no estaba pasando su mejor noche: “Tengo mucha mecha pero cuando me tocas las palmas, te bailo Huguito".