Vanesa Romero es una 'gurú of spirits' que sabe que el mix más arriesgado también puede ser el más extraordinario

Vanesa Romero, uno de los rostros más queridos de Mediaset, es toda una Gurú of Spirits porque sabe apreciar los cientos de matices de su bebida espirituosa. El Whisky es su bebida favorita y no ha dudado en acercarse hasta la barra del programa `First Dates´para que su amigo, el conocido barman argentino, Matías Roure, le sirva su whisky justo de la manera que a ella más le gusta. Todo un acierto, sin duda.