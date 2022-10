Valor Mediaset España y Zurich Seguros, en el ‘Día de la Protección de la Naturaleza’: primer paso, reforestar Zarzalejo

Zurich Seguros y Valor Mediaset España , unidos el cuidado del medioambiente a través de la campaña de marca ‘Hagámoslo épico’ . Al objetivo de sostenibilidad de ambas compañías se suma además Plant for the Planet , con Laura Madrueño como embajadora para impulsar un movimiento colectivo de restauración de entornos naturales degradados por los incendios, que este verano han arrasado numerosas hectáreas de monte en nuestro país.

Junto a la Fundación Plant for the Planet, la propia Laura Madrueño participa de este compromiso con el planeta. “Reforestar un bosque es superépico”, subraya, incentivando y secundando este tipo de acciones, tan urgentes como necesarias.

El lugar en el que se van a plantar los árboles es una ladera, donde los alumnos que van a acompañar a Laura Madrueño en esta experiencia pueden ver la desolación que provoca el fuego: nada conciencia más que sentir la naturaleza y ver in situ toda la devastación sufrida. En el área, hoy hay árboles y arbustos que han rebrotado, pero siguen quedando árboles muertos en pie.

La mejor forma de ayudar es fomentar el cuidado de las plantas y animales, reciclar, no tirar basura en las calles, no desperdiciar agua y alimentos, no contaminar ríos y mares… Estas pequeñas acciones determinaran el futuro de nuestro planeta y la sociedad.