Jesús del Río se convierte en Freddie Mercury con su espectacular puesta en escena: "¡Este niño es una estrella!"

En esta tercera semifinal, Jesús ha vuelto a subirse al escenario con un temazo de lo más rockero: 'The show must go on'. Con una puesta en escena impresionante, en la que no le han faltado ni el trono ni las guitarras, no han tardado en escucharse los comentarios del jurado: "¡Este niño es un artista!", decían con entusiasmo.