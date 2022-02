Leyre llena de 'flow' el escenario de 'Idol kids': "Mi sueño es ser una superestrella urbana como Bad Gyal"

La joven madrileña cantó 'Leave the door open', de Bruno Mars , una canción llena de buen rollo pero muy compleja por sus entonaciones. " Me parece que tienes una voz y un oído privilegiado . Sea una tesitura más alta o más baja, consigues llegar", le señalaba Mari Ángeles, de Camela. Asimismo, Dioni se quedaba con la buena vibra que desprende Leire.

Y a pesar de que Leyre se quedó con todos, no consiguió el botón verde de Omar Montes. "Era un temazo el de Bruno Mars y lo has hecho bien pero me ha faltado un poco la ejecución para ponerle el diez. Me ha faltado un pelín", explicó. Pero sí consiguió los botones verdes de Camela y Ana Mena.