"¡Para mí eres una artista que tiene que estar en la final sí o sí!", dijo Carlos Jean. Edurne se sumó a sus palabras: "Yo también lo creo. He alucinado. Has empezado a cantar y he dicho 'guau'. Es que es ya me sorprendiste, creo que eres de mis favoritas, y es verte y ves a una mujer. La voz, el claqué... Yo lo hice en el musical de 'Grease' y es muy complicado. De verdad eres una artistaza que tienes que estar en la final".