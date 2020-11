Esperanza causa sensación con su canto 'bajito': "Lo has ido llevando poco a poco hasta las nubes"

Su preciosa actuación fue muy valorada por los jueces. "Ha sido precioso. Tienes una delicadeza al cantar, cómo has hecho tuya la canción. Cada pasito que dabas en el agua es que decía 'mírala, está como pez en el agua'. Es precioso cómo cantas y lo bonito que lo haces", le dijo Edurne en la valoración.

"Me has encantado. Tienes una voz preciosa. Esa dulzura tuya cantando tan bajito que lo has ido llevando poco a poco hasta llegar a las nubes", señaló Isabel Pantoja.