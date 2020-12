La brutal actuación de Índigo que ha dejado sin palabras a Carlos Jean: "Este es mi teléfono, quiero ser tu productor"

Índigo se ha atrevido con una impresionante versión de ' Flashdance… What a feeling' como nunca antes la habíamos escuchado. Al inicio de la actuación, la pequeña artista ha entonado la canción con una dulzura tremenda que poco a poco iba convirtiéndose en garra y energía.

Carlos Jean le da su teléfono a Índigo para ser su productor

Los miembros del jurado y Jesús Vázquez han quedado impresionados y enamorados con la actuación de Índigo, pero si ha habido alguien que ha vibrado con ella de una manera especial ese ha sido Carlos Jean. El productor musical se ha rendido al talento de Índigo y le ha dado su teléfono: "No sé si vas a ganar o no esta noche, pero toma, te doy mi número para que se lo des a tus padres y que me llamen cuando todo esto pase, quiero al menos producirte una canción".