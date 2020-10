Adrián conquista al jurado e Isabel Pantoja le saca parecido con Kiko Rivera, aunque "no por el flequillo"

Adrián tiene 15 años y reconoce que ser pelirrojo le da un plus a la hora de ligar. Eso, y tocar la guitarra y el piano. "Muchas chicas me piden que les componga canciones", asegura.

En 'Idol kids' hemos visto parte de esa faceta de Adrián pero gracias a su interpretación sobre el escenario. Cantando 'Lo siento', conquistaba al público y al jurado del programa . "Tienes un rollazo increíble, una voz que me encanta así dulce y rasgadita . Creo que a partir de hoy tendrás hasta club de fans", le dijo Edurne en la valoración.

A Isabel también le gustó, pero la sorpresa era cuando... ¡le sacó parecido con Kiko Rivera! "Yo me uno a mis compañeros. Me recuerdas a mi hijo. No por el flequillo. Él lo tuvo, pero 'KR' se compone las canciones, tiene ilusión, empezó con tu edad y ahí está", decía.