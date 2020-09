Telecinco estrena ‘Idol Kids’, la versión infantil de uno de los talent shows más exitosos del mundo

Un jurado de auténticos ídolos

Isabel Pantoja se ha referido así a su experiencia en las grabaciones: “Ha sido de lo mejor que he vivido. He cantado en cientos de escenarios, he hecho infinidad de televisión, cine, teatro, en mis casi 50 años de profesión, pero nunca había hecho un programa de televisión como este. Lo he vivido como algo mío, he sufrido, he reído, he disfrutado muchísimo de tanto talento que han demostrado los niños… ha sido lo más mágico que he vivido y le pido a todo el mundo que lo vea porque necesitamos alegría… y música”.