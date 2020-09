Isabel Pantoja, emocionadísima con ‘Idol kids’: “Es lo más bonito que voy a recordar en mi vida”

Las emociones están a flor de piel en un talent de estas características. A Carlos Jean e Isabel Pantoja, debutantes en ejercer como jurado, les ha costado más darle al botón rojo y, al contrario que en ‘Got Talent’, ha sido Edurne quien ha desempeñado el papel de la más dura . “La dureza de Edurne viene porque nosotros somos un poco moñas”, decía entre risas Carlos Jean. Ahora la cantante dice entender mejor el papel de Risto Mejide en ‘Got talent’ y, aunque es duro decirle que no a un niño, al final cree que es positivo para ellos si se hace de manera cariñosa y constructiva: “Al final lo entienden mejor que muchos adultos ".

Emociones a flor de piel

Durante el programa, Isabel, Edurne y Carlos han llorado, han reído y se han emocionado. Esas sensaciones se han trasladado a la rueda de prensa, cuando han revivido todo lo que vivieron hace ya unos meses. Tanto, que alguna lagrimilla se le ha escapado a la tonadillera cuando ha visto imágenes del programa. “Como experiencia personal ha sido de lo mejor que he vivido en mi vida. Yo me dedico a cantar, he hecho infinidad de programas de televisión, cine, teatro,… pero jamás había hecho un programa así”, ha contado.