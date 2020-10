A Jairo le pueden los nervios y se le va el tono: "Si no llegas, hay que bajarle a la estrofa"

Finalmente salía con aplomo acompañado por su guitarra e interpretó 'Sevillanas del adiós' . Sin embargo, a mitad de la actuación el tono se le iba, algo que no pasó desapercibido.

"Vamos a ver, Jairo", tomaba Isabel la palabra. "Estás nervioso. No sé cómo has podido subir de sevillana en sevillana un tono", reseñaba la tonadillera. "Hay que chequear el tono y si a una estrofa no llegas bajarle para cantar todo en el mismo tono. Es todo trabajo y práctica y ensayo", explicaba Edurne.