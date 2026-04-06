Antía Troncoso 06 ABR 2026 - 00:47h.

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Además de fuertes enfrentamientos y enemistades por las diferencias en la convivencia, los concursantes de 'Supervivientes 2026' también están forjando bonitas amistades, como es el caso de Alba Paul y Aratz Lakuntza, quienes aprovechan los ratos muertos para sincerarse sobre sus vidas fuera del reality. En esta ocasión, ha sido la influencer quien se ha confesado con su amigo sobre su relación sentimental con Dulceida: desde sus inicios hasta su ruptura de un año y medio.

Alba Paul y Dulceida son una de las parejas de creadoras de contenido más conocidas de las redes sociales. Su noviazgo comenzó en el año 2014 y se dieron el 'sí, quiero' en septiembre del 2016, en una espectacular boda en la playa. Sin embargo y para sorpresa de todos sus seguidores, la pareja se separó en el 2021.

Una ruptura que solo duró un año y medio, ya que la pareja anunció su reconciliación en abril de 2023. Desde entonces, Alba y Dulceida atraviesan uno de sus momentos más dulces tras convertirse en madres de su hija, Aria, en octubre del 2024.

Las palabras de Alba Paul sobre su ruptura con Dulceida

En la tranquilidad de la playa, Alba Paul le contaba a Aratz Lakuntza cómo comenzó su relación con Dulceida: "Nos conocimos por amigos en común. Coincidimos en la inauguración de un local. No hablamos mucho, pero la primera vez que la vi fue ahí. Se llevó super bien con todos mis amigos, pero conmigo era una rancia", ha comenzado contando respecto a la primera vez que vio a su pareja.

"Un día en una fiesta, que yo creo que me invitó a propósito, ya hubo mucho tonteo y la agarre por la escalera y... Me arriesgué mucho, porque ella en ese momento estaba con un chico", ha contado Alba, que también se ha sincerado con Aratz sobre la ruptura que tuvieron: "Lo dejamos, pero nunca pudimos dejarnos del todo. Lo pasábamos mal y había ese hilo ahí todo el rato. Fue durísimo".