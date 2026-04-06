Patricia Fernández 06 ABR 2026 - 03:48h.

Darío y Almudena se han reprochado cosas del pasado, entre gritos, en la playa

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Almudena y Darío, que ahora comparten tiempo en la playa al ser del mismo equipo, han protagonizaba una gran bronca en ‘Supervivientes 2026’ al recordar su pasado en pareja y esto terminaba haciendo que Borja estallase al escucharlos, el que ya se mostraba molesto con Almudena en la pasada gala.

La superviviente reprochaba, entre gritos, a Darío que no tuviera detalles con ella durante su relación y este se defendía, todo mientras Borja escuchaba desde su playa e intentaba que su pareja parase con esto y terminaba pidiendo explicaciones: “¿Me tengo que comer yo el cajón de mierda? Quiero salir del bucle, estoy muy agotado de las mismas cosas”.

Al escuchar todo lo ocurrido en la palapa durante la gala de 'Conexión Honduras', Borja no podía evitar las lágrimas y se sinceraba con Sandra Barneda sobre cómo está viviendo todo esto: "Ya es muy largo esto para mi cabeza, no creo que sea plato de buen gusto para nadie encontrarse esta escena un día antes de tu cumpleaños. Son muchos meses, intento mantener la calma y estar fuerte, pero hay veces que uno pierde los papeles. No es fácil para ninguno de los tres". Darío, al ver así al superviviente, reaccionaba a qué le parecían sus palabras.

El complicado dilema para Borja por su cumpleaños

Y justo en este momento Sandra Barneda le pedía que saliera de 'El consejo de los dioses'. Lo que no sabía él es que se iba a enfrentar a un dilema por su cumpleaños, lo que hacía que se rompiera más, momento en el que María Lamela le mostraba su apoyo. Podía elegir entre un kit de pesca para su grupo, una cena romántica con Almudena o una llamada con su madre, ¿qué habrá elegido? Solo tienes que darle al 'play' al vídeo para descubrirlo!

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Los colaboradores analizan el vínculo entre Borja y Darío en 'Supervivientes'