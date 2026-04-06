Fernando Alonso y Melissa Jiménez comparten por primera vez una foto de su hijo y aclaran su verdadero nombre

El piloto de Fórmula 1 y la periodista dieron la bienvenida a su primer hijo en común a finales del pasado mes de marzo tras tres años de relación

Fernando Alonso y Melissa Jiménez se convierten en padres de su primer hijo en común, el cuarto de la periodista

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La vida de Fernando Alonso ha cambiado por completo tras convertirse en padre por primera vez junto a la periodista deportiva Melissa Jiménez, con quien mantiene una relación desde 2023.

El pequeño llegó al mundo el pasado 25 de marzo, en un momento intenso para el piloto, coincidiendo con el inicio del Mundial de Fórmula 1. Alonso incluso tuvo que reorganizar su agenda deportiva para poder estar presente en el nacimiento.

Después de días marcados por la discreción, la pareja ha querido compartir finalmente el primer detalle público de su hijo: su primera imagen y la confirmación de su nombre, poniendo fin a los rumores que aseguraban que el pequeño se llamaría Fernando, como su padre.

"Hoy hemos descubierto por la prensa que nuestro hijo tiene otro nombre", escribía el deportista, dejando claro que lo publicado no era correcto. La realidad ha resultado ser distinta: el niño se llama Leonard. "Nosotros, que lo vemos cada día, seguimos llamándole Leonard", zanjaba.

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La primera captura compartida del bebé se trata de la acreditación oficial del pequeño para el paddock de la Fórmula 1. En esa credencial, compartida en redes sociales, aparece una foto del recién nacido a la que le han cubierto el rostro con un casco de Toyota. "Muchas gracias F1. El primero de muchos", añadía.

Asimismo, podía leerse claramente el nombre completo del niño: Leonard Alonso Jiménez, un detalle que dejaba claro cómo habían decidido llamarlo. Cabe destacar que el nombre Leonard tiene origen alemán y se asocia con significados como "fuerte como un león" o "valiente".

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Pese a su discreción, Alonso también se pronunció dos días después del nacimiento del bebé sobre cómo había vivido el momento. "Nunca te imaginas nada, viene lo que viene. Tienes estrés y preocupación para que todo salga bien, pero afortunadamente todo ha salido bien. Tanto la mamá como el bebé están bien", indicó a las cámaras de DAZN. Y sentenció: "Es un momento superfeliz, muy especial, y nada, ahora ya al trabajo".

La relación entre Fernando Alonso y Melissa Jiménez

Fieles a su estilo reservado, Alonso y Melissa han optado por mantener tanto el embarazo, como el parto y el nacimiento lejos del foco mediático. No fue hasta diciembre de 2025 cuando se supo públicamente que estaban esperando su primer hijo en común.

Durante esos meses, la pareja evitó convertir la noticia en un espectáculo mediático y priorizó la tranquilidad familiar, algo que encaja con la actitud que ambos han mostrado desde el inicio de su relación.

Ambos se conocían por su trabajo en el mundo del motor, ya que ella es una reconocida periodista especializada en competiciones como MotoGP y Fórmula 1 y tuvo la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones. Ella, antes de su relación con Alonso, estuvo casada con el futbolista Marc Bartra, con quien tiene tres hijos.