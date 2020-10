Laura supera su miedo escénico en 'Idol Kids' con una brillante actuación al piano: "Ahora deja todo lo malo atrás"

Laura , de quince años , llegaba desde Bilbao a 'Idol kids' para superar su miedo escénico . Su sueño es vivir de la música, pero hasta ahora se ponía tan nerviosa cantando delante de otras personas que acababa por no poder hacerlo. "Me da corte porque es como enseñar algo tuyo", explicaba.

Edurne subió al escenario para tranquilizarla y darle un gran abrazo. "Tranquila, no estés nerviosa. Lo vas a hacer muy bien. Un abrazo de energía, de tranquilidad. Confía en ti, disfrútalo , te vamos a entregar todo nuestro cariño pero disfrútalo", le pedía.

"Cuando has empezado a cantar he dicho que era la canción perfecta para que todo lo malo quede atrás y sea la primera de muchas canciones que veamos en el escenario", dijo Edurne en primer lugar.

Isabel Pantoja , por su parte, le daba un gran consejo : "¿Sabes una cosa? Cuando tú coges miedo tienes que salir nuevamente al escenario, pero al minuto . Es como si te caes del caballo. Si dejas pasar el tiempo ya no te montas más. Para mí cantas como los ángeles, tocas maravillosamente, eres preciosa, lo tienes todo, así que miedo ni al coco".

Carlos Jean, emocionado, destacaba la capacidad de superación que había tenido: "Enhorabuena por superar tus miedos y me quedo con la reflexión que has hecho, que quieras superar tu pánico escénico con la música. No se estudia para hacer músicos sino para hacer mejores a las personas".