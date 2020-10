Lucía hace llorar a Isabel Pantoja interpretando 'Yo quiero confesar': "Ya puedo dejar de existir"

La joven artista lo ha cantado con una elegancia y un sentimiento que ha hecho que a Isabel se le salten las lágrimas durante su actuación. Cuando ha terminado, igual que ha hecho con Claudia, se ha levantado para darle un abrazo personalmente y para agradecerle su canción: “Me la has cantado de una forma, que te doy humildemente las gracias. Si dejera de existir, no me importaría porque me iría rodeada de arte”, ha dicho, todavía emocionada.