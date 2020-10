María no se sincroniza con la música y se lleva los tres botones rojos del jurado: "Te has metido en un jaleo de canción"

María tiene 13 años y en su cásting en 'Idol kids' falló a la hora de escoger el tema que iba a cantar. Interpretó 'Dont you worry 'bout thing', un complejo tema que le jugó una mala pasada.

"No había una conexión con el playback, con la música. Se te escuchaba a ti por un lado, a la música por otro . Eso se corrige rápidamente pero claro esta noche no ha encajado bien", señalaba Edurne en la valoración.

"Te has metido en un jaleo de canción importante porque tiene unas subidas y bajas y unos giros complicados. A veces hay que intentar no ir con lo más complicado. Esa a lo mejor para una final pero para empezar te la has jugado", añadía Carlos Jean.