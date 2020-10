Natalia, más cerca de Broadway con su espectacular interpretación de 'Los Miserables': el jurado alucina y le da el 'ticket dorado'

La gaditana interpretó 'On my own', una canción de la obra de Víctor Hugo. Mientras lo hacía el público se puso en pie mientras que el jurado se quedaba sin palabras. "¿Perdona?" , era lo único que Isabel Pantoja lograba decir. Cuando Natalia finalizó su actuación, el jurado también se puso en pie para ovacionarla.

No había lugar a dudas. Al menos no para el jurado que se deshizo en elogios. "No creo que te tengas que ir tan pronto a Broadway, primero tienes que quedarte aquí en España para disfrutarte", le pedía Isabel. "Soy de pocas palabras. Igual que soy de darle muy poco al rojo. Y tú para mí has sido oro", añadía.