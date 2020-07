Conducir con calor: programar bien el aire acondicionado y otros consejos para llevarlo mejor

Pon el coche a punto

No salgas en las horas de más calor

Lleva agua y lleva la ropa adecuada

Ventila el coche y ajusta el AC

Descansa cada 2 h y aparca a la sombra

De hacerlo, párate. No esperes a que la somnolencia sea demasiado evidente porque es un riesgo. Aparca el coche en una zona que dé sombra y, si no queda otra que hacerlo al sol, no dejes nunca a niños, personas mayores ni mascotas dentro del coche. Este verano además se añade una nueva recomendación: no dejes el gel hidroalcohólico dentro cuando aparques al sol, es inflamable y a la mínima chispa puede calcinarte el coche.