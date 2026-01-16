El acuerdo de Mercosur supone la llegada de nuevos estándares de producción para competir con los productos europeos

Una tractorada recorre Guipúzcoa hasta la frontera con Francia en protesta por Mercosur

Compartir







Agricultores de toda Europa se han movilizado estos días en contra el acuerdo con Mercosur, que tiene previsto firmarse este sábado en Paraguay. Con él, una reducción arancelaria que supone eliminar 4.000 millones de euros de gravamen a las importaciones procedentes de los países de Mercosur. Informan en el vídeo Almudena Calvo y Ricard Martín.

Esto implica la llegada de género con otros estándares de producción para competir directamente con los productos europeos, lo que ha generado dudas sobre la calidad y los riesgos para la salud de algunos productos procedentes de estos países. Pero, la afirmación es categórica.

"No hay ningún riesgo para la salud. Todos estos acuerdos de libre comercio cumplen con las normas y los estándares de la Unión Europea", explica Susanne Gratius, investigadora sénior del Centro de Investigación CIDOB.

"La protección al consumidor no ha cambiado"

"La protección al consumidor no ha cambiado con el acuerdo de Mercosur, sigue siendo igual que antes", sostiene por su parte Ana Rodríguez, secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria.

Sí que es cierto que en algunos de estos países se utilizan pesticidas no autorizados en la Unión Europea para tratar problemas específicos relacionados con su clima, el tipo de suelo o de cultivo . Pero cuando el producto llega al mercado comunitario tiene que cumplir los estándares europeos. "No puede contener residuos de ese plaguicida por encima de los niveles que establecemos en la Unión Europea", añade Rodríguez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Controles de calidad exhaustivos

Los controles son exhaustivos. En el país de origen, en las fronteras y también en los lineales de los supermercados. "El momento en el que se detecta que hay un elemento que puede influir en la salud se considera absolutamente descartable este producto", cuenta Francesc Reguant, presidente de la Comisión Economía Agroalimentaria del Colegio de Economistas de Cataluña.

Tampoco es posible que entre ganado para consumo humano hormonado ilegalmente. "Los sistemas de control son robustos y los países de Mercosur no traen productos con hormonas", insiste la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria. El acuerdo no inundará la Unión Europea de productos de Mercosur. Hay cupos y la eliminación total de aranceles en algunos casos tardará hasta 15 años.