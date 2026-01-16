El rey emérito no asistirá al responso ni al funeral de la princesa Irene de Grecia

Felipe VI, la reina Letizia, sus hijas y la reina Sofía acudirán al responso en Madrid, mientras Juan Carlos I ha declinado asistir por recomendación médica

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía, asistirán este sábado al responso por la princesa Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid.

A este acto no acudirá el rey emérito Juan Carlos I, que tampoco viajará a Atenas para el funeral. Según han informado fuentes de la Casa Real, el emérito ha declinado su asistencia por recomendación médica, al considerar que se trataría de un desplazamiento especialmente exigente en un corto periodo de tiempo desde su residencia en Abu Dabi.

El responso se celebrará a las doce del mediodía, y tras la ceremonia la capilla ardiente quedará abierta al público durante varias horas en el templo ortodoxo madrileño, según ha informado la Casa Real.

Tras el velatorio en Madrid, los restos mortales de la princesa Irene serán trasladados a Atenas, donde el próximo lunes tendrá lugar el funeral en la Catedral Metropolitana de la capital griega, también a las doce del mediodía. A esta ceremonia sí asistirán los reyes, sus hijas y la reina Sofía.

La princesa Irene de Grecia será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde reposan otros miembros de la familia real helena, entre ellos su hermano, el rey Constantino

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg, tía del rey Felipe VI, nació en Ciudad del Cabo en 1942 y dedicó gran parte de su vida a labores humanitarias y sociales, especialmente a través de la Fundación Mundo en Armonía, que presidió durante casi cuatro décadas.

El deterioro de su estado de salud en los últimos tiempos llevó a la reina Sofía a reducir su agenda institucional, para poder acompañar a su hermana hasta su fallecimiento, que se produjo en el Palacio de la Zarzuela, donde residía.

Muy querida en el ámbito familiar, Irene de Grecia era conocida cariñosamente como “tía Pecu” y ha sido recordada como una persona profundamente comprometida con la ayuda a los más necesitados.