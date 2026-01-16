Números agraciados en el sorteo del Cuponazo de la ONCE

El resultado del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 16 de enero de 2026, ha dejado el siguiente número agraciado: 51742 y serie 064.

Los viernes, la ONCE ofrece por tres euros, la posibilidad de jugar al Cuponazo, donde los agraciados podrán ganar el premio principal de nueve millones de euros o 134 premios secundarios que pueden llegar hasta los 40.000 euros. Se trata del premio más grande a nivel nacional gestionado por la ONCE.

Premios del Cuponazo de la ONCE

A continuación, se detallan los premios que reparte la ONCE en su sorteo especial de los viernes:

1 Premio de 9.000.000 de euros a las cinco cifras y serie

de euros a las cinco cifras y serie 134 Premios de 40.000 euros a las cinco cifras

a las cinco cifras 1.215 Premios de 500 euros a las cuatro primeras cifras

a las cuatro primeras cifras 1.215 premios de 500 euros a las cuatro últimas cifras

a las cuatro últimas cifras 12.150 premios de 50 euros a las tres primeras cifras

a las tres primeras cifras 12.150 premios de 50 euros a las tres últimas cifras

a las tres últimas cifras 121.500 premios de 6 euros a las dos últimas cifras

120.285 premios de 6 euros a las dos últimas cifras

1.202.850 premios de 3 euros a la decena de millar

1.093.500 premios de 3 euros a la última cifra

Si se opta por el Cuponazo XXL (cinco euros), el premio sube a 15 millones de euros.

¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE?

Para jugar al Cuponazo de la ONCE, debes seleccionar una combinación de números y seleccionar la cantidad de números que quieras jugar para optar al bote final. Para repartir el premio final, se seleccionará una combinación ganadora de un total de cinco cifras y un número de serie (compuesto por tres cifras).

Es importante saber que con el Cuponazo de la once puedes acumular los premios de la primera y segunda categoría en el mismo cupón.

Nota: La única lista oficial de resultados válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Informativos Telecinco no se hace responsable en caso de errores u omisiones.