Festival de Cine de San Sebastián: Paco León presenta 'Rainbow', una versión libérrima de El Mago de Oz

Paco León aseguró estar "viviendo un momento interesante" en la creación, gracias a las "redefiniciones" de algunas cuestiones como l as relacionadas con el género. "Estamos en un momento en el que los creadores tenemos que agudizar el ingenio para seguir siendo libres en el camino. Se están redefiniendo muchas cosas y creo que es interesante hacerlo, porque si no, se seguirán haciendo chistes de mariquitas y ofendiendo".

León no niega que no exista una coyuntura actual de cierta política de cancelación en el mundo del cine y la creación, pero considera que hay "una parte buena y una mala". "Tenemos que ser ingeniosos, porque ya ha habido una época con censura bien fuerte y se han hecho cosas increíbles : siempre hay manera de buscar la libertad", ha asegurado el director de Rainbow, producida por Netlix y protagonizada por Dora Postigo.

Las dos brujas están interpretadas por Carmen Machi y Carmen Maura con papeles escritos especialmente para ellas por Paco León, que ha recnocido que no suele escribir papeles sin tener en mente a los actores que los van a interpretar y, en este caso, además ya sabía que le "iban a decir que sí".

De trasfondo, el actor y director habla de u na defensa de la "diversidad ". "Es un tema bastante manido y que se usa para vender galletas, pero practicarla es lo más natural. Si en 'Rainbow' se celebra la diferencia es por ser fiel a la realidad: es lo que veo, desde gente no binaria a otras razas, tallas o cultura", ha destacado.

Paco León, pese a estar más consolidado en su carrera como director --"esta faceta empezó como actividades extraescolares y se ha puesto seria la cosa", ha bromeado--, reconoce que quiere seguir trabajando como actor también. Además, comenta con humor que no descarta en el futuro recibir un Premio Donostia, pero no como Concha de Oro --"me veo más Premio a toda la carrera", ha comentado entre risas--.