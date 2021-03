The Crown, Gambito de Dama y Nomadland triunfan en los Globos de Oro que las celebs siguieron desde casa

Noche de Globos de Oro atípicos por la pandemia de coronavirus. Los nominados han seguido la ceremonia desde casa, las presentadoras estaban en ciudades distintas y una reivindicativa Jane Fonda al recibir el premio a toda su carrera ha sido lo destacable de esta peculiar gala en la que The Crown, Gambito de Dama y Nomadland han arrasado.

Unos vestidos de gala, y otros en pijama , sudadera o chándal, los nominados y premiados han protagonizado en un carrusel constante de videoconferencias durante la 78ª. edición de los Globos de Oro , los premios que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y que estuvo presentada en directo por Frey desde The Rainbow Room, ubicado en el Rockefeller Center de Nueva York, mientras que Poehler hizo lo propio desde el escenario habitual de los Globos de Oro, el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Nomadland, triunfo por partida doble

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el triunfo de Chadwick Boseman, el actor fallecido el pasado 28 de agosto que se alzó a título póstumo con el premio a mejor actor dramático por su trabajo en 'La madre del blues'. El premio a mejor actriz dramática Andra Day por 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' y el Globo de Oro la mejor actriz en comedia o musical fue para Rosamund Pike por 'I care a lot'. Daniel Kaluuya por 'Judas and the Black Messiah' y Jodie Foster por 'The Mauritanian' se llevaron los premios a mejor actor y actriz de reparto, respectivamente.