La entrada es gratuita hasta cumplir aforo, y se accede por orden de llegada

Así ha crecido el escenario de la Lotería de Navidad hasta llegar al Teatro Real

Compartir







Vivir el Sorteo de la Lotería de Navidad desde el sofá tiene su encanto, pero estar dentro del Teatro Real cuando los niños de San Ildefonso empiezan a cantar los premios es otra liga. Desde 2012, el histórico coliseo de la Plaza de Isabel II es la sede del sorteo, que en 2025 volverá a celebrarse el lunes 22 de diciembre a las 9:00 de la mañana.

Te contamos, paso a paso, cómo asistir como público, a qué hora deberías presentarte y qué líneas de metro te dejan prácticamente en la puerta.

A qué hora abre el Teatro Real y cómo se entra

Cada 22 de diciembre las puertas del Teatro Real se abren a las 8:00 de la mañana y sus butacas se van ocupando por estricto orden de llegada con todas las personas que se acercan a ver el sorteo en directo. El acceso es gratuito y el público entra hasta completar un aforo que este año contará con 600 personas.

El inicio del sorteo tiene lugar a las 9:00 de la mañana, y para entrar solo es necesario tener DNI en vigor, lo que se comprobará cuando se pase el control de acceso principal del recinto.

El problema es la demanda. Ya que la cola para acceder al reciente suele comenzar a formarse de madrugada y tampoco es raro que, incluso, desde la noche del 21 de diciembre ya haya personas esperando su turno. Tal es la expectación que quienes llegan más tarde de las 4:00 se arriesgan a quedarse fuera.

PUEDE INTERESARTE Estos son los casos en los que se puede suspender el Sorteo de la Lotería de Navidad

Esta situación ha creado una liturgia propia, con gente que pasa la noche en la cola, grupos de amigos que se turnan en la fila y, por supuesto, los ya célebres asistentes disfrazados. Además del Obispo de la Lotería, hay muchos más que acuden a la cita ataviados con trajes de árbol de Navidad, muñeco de nieve o motivos festivos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Si te quedas sin acceder al Teatro Real, al menos hay un premio de consolación, ya que se instalan pantallas en los alrededores del Teatro Real para seguir la retransmisión desde fuera.

Dirección, metro y autobuses para llegar al Teatro Real

El Teatro Real está en Plaza de Isabel II, s/n, 28013 Madrid. Llegar en coche al centro en pleno diciembre no es precisamente una gran idea, y el propio teatro recomienda el transporte público. Las opciones, por tanto, son Metro o Autobús.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Si vas en Metro la parada más cercana al Teatro Real es Ópera, por la que paran la Línea 2, Línea 5 y Ramal Ópera–Príncipe Pío. La parada de Sol está tan solo a unos minutos a pie, y por ella pasan las Líneas 1, 2 y 3 de metro y trenes de Cercanías.

Si optas por el autobús las líneas que debes coger, en función de dónde te quieras bajar, son las siguientes:

Plaza de Isabel II (Ópera): 3, 25, 39.

Sol: 5, 15, 20, 50, 51, 52, 53, 150.

Callao / Santo Domingo / Plaza Mayor: diversas líneas (44, 75, 133, 146, 147, 148, 1, 2, 46, 74, 17, 18, 23, 31, 35, 65).

Si quieres hilar fino respecto a los horarios de metro y bus, la línea 2 empieza a circular hacia las 6:05 y la línea 5 funciona hasta alrededor de las 2:00 de la madrugada, lo que ofrece margen más que suficiente para plantarte temprano en la fila.

A partir de ahí, todo es cuestión de madrugar, abrigarse bien… y dejar que el murmullo del Teatro Real haga el resto.