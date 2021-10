Lo que se critica es que los responsables de producir ficción, con el alto nivel de producción y la competitividad del mercado, están vulnerando los derechos más básicos con jornadas de rodaje maratonianas que pueden oscilar entre las 12 y las 14 horas (donde los técnicos no tienen el lujo de descansar en camerinos como las estrellas), sin pausas determinadas para las comidas, por no decir que el calendario de rodaje obvia la necesidad de días de descanso.

Mientras que el sindicato prefiere no dar nombres durante las negociaciones, otros no tuvieron tantas contemplaciones. En septiembre el actor Edward James Olmos, conocido por su trabajo en películas como Blade Runner o series como Battlestar Galactica, denunció en las redes sociales que las plataformas de contenidos son propiedad 'de algunas de las corporaciones más ricas del planeta, y se comportan como si el modelo de negocio todavía fuera desconocido y no supieran si pueden hacer dinero con él'.