Sean Swayze, hermano de Patrick Swayze, ha muerto a sus 63 años a causa de una hemorragia gastrointestinal

Sufrió una hemorragia grave "provocada por cirrosis hepática (cicatrización grave causada por el alcoholismo)", según 'TMZ'

Sean Swayze, el hermano pequeño de la leyenda de Hollywood Patrick Swayze, ha muerto a los 63 años, según ha informado el medio de comunicación 'TMZ'. Ha sido su propio hijo, Jesse Swayze, el que ha confirmado la noticia al medio de comunicación anteriormente citado.

Según el relato del hijo del fallecido, el hermano de la estrella de 'Dirty Dancing' falleció el pasado 15 de diciembre en Los Ángeles. Sin embargo, ha sido ahora a principios de enero cuando se ha conocido la noticia.

Muerte y reacciones al fallecimiento del hermano de la estrella de 'Dirty Dancing'

Desde 'TMZ' informan que, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Sean Swayze ha muerto a causa de una hemorragia gastrointestinal superior aguda y acidosis metabólica grave "provocada por cirrosis hepática (cicatrización grave causada por el alcoholismo)".

Nada más conocerse la noticia, el entorno de Sean Swayze ha rendido homenaje al fallecido a través de sus redes sociales.

Una de ellas ha sido Rachel Leon, prima de los hermanos Swayze, que ha utilizado sus perfil de Instagram para compartir una fotografía de Sean Swayze y escribir un texto en el que le recuerda con unas bonitas palabras.

"Tengo el corazón roto al compartir que mi primo Sean Swayze falleció hoy. Esta es una foto que tomó recientemente para promocionar el tema de 'Dirty Dancing Crawfish'. Mi hija, una gerente de marketing, tuvo esta idea para honrar a nuestro difunto primo, Patrick Swayze. Enviamos las camisetas a Sean, quien las llevó orgullosamente para nosotros", recuerda la prima del actor fallecido.

Además, Rachel Leon también ha querido recordar cómo era Sean Swayze y el buen sentido del humor que tuvo durante sus 63 años de vida: "Siempre fue divertido y lleno de vida. Recientemente, estábamos hablando de él viniendo a Texas para pasar tiempo con nosotros, y realmente estaba deseando que llegue".

Justo después, la prima de los hermanos Swayze trasmitía su pésame a los hijos del fallecido: "Nuestros pensamientos y oraciones están con su hermano Don Swayze y sus hijos, Cassie Swayze, Kyle Swayze y Jesse Swayze. Estamos orando mucho por toda la familia durante este momento difícil. Por favor, sé que te queremos y que siempre estamos aquí para ti. Sean, te quiero mucho, y te extrañaremos mucho".