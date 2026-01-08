Una niña de tan solo cinco años ha fallecido por un cuadro de sepsis meningocócica y la Junta abre el protocolo sanitario para evitar contagios

Una menor de cinco años, natural de Villablanca (Huelva), beste miércoles por un cuadro fulminante de sepsis meningocócica, por lo que la Junta de Andalucía ha abierto el protocolo sanitario previsto para este tipo de casos.

Según ha indicado la Junta en un comunicado, la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Huelva ha informado del fallecimiento este jueves de una menor de cinco años natural de la localidad de Villablanca por un cuadro fulminante de sepsis meningocócica.

La administración autonómica ha lamentado el fallecimiento de la menor y desea trasladar el pésame y sus condolencias a la familia. Desde el equipo de Salud Mental se ha ofrecido asistencia psicológica a la familia.

Además, tras tenerse constancia de este suceso, desde la Red de Alertas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se activó de forma inmediata el protocolo sanitario.

En qué consiste el protocolo

Este protocolo está definido para este tipo de casos, consistente en el establecimiento de medidas preventivas que conllevan la administración de tratamiento de quimioprofilaxis a las personas que han tenido un contacto estrecho con la menor, tanto en su entorno familiar como entre el personal sanitario que la atendió.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Villablanca ha expresado su "más profundo" pesar por el fallecimiento de la menor, ocurrido "de manera repentina". "En nombre de toda la Corporación Municipal y del pueblo de Villablanca, trasladamos nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor", han señalado.