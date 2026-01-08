Privación de alimentos, golpes, quemaduras y rapado de cabello como castigo ante la exigencia de labores domésticas

Cuatro familiares han sido detenidos por la Guardia Civil

ZaragozaLa Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por retener contra su voluntad y agredir a una joven de 23 años, de la que son familiares, en una vivienda de Garrapinillos, en Zaragoza.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, el pasado día 30 otros familiares de la joven denunciaron en el puesto de Casetas que chica había sido retenida durante meses en un domicilio de Garrapinillos por parte de otros miembros de la misma familia, donde habría sido agredida físicamente, sin dejar que se comunicase con ellos ni que saliera de la vivienda.

Informaron además de que la víctima había sido trasladada a un centro hospitalario de Zaragoza para ser asistida de las lesiones que presentaba.

El Equipo de Policía Judicial y Equipo Roca de la Guardia Civil de Casetas se hizo cargo de la investigación y se trasladó al hospital para tomar declaración a la joven.

Esclavizada realizando labores domésticas

De la información recabada se pudo determinar, según las fuentes, que la víctima residía desde hacía unos meses y de forma voluntaria junto a unos familiares en Garrapinillos y que, transcurrido un tiempo, estos comenzaron a impedirle la comunicación con sus progenitores, salir del domicilio y a exigirle que realizase las labores domésticas.

Si los familiares con los que residía no estaban conformes con dichos trabajos, la agredían con golpes por el cuerpo y realizaban quemaduras con distintos objetos y, además, durante el último mes, no le permitían alimentarse, únicamente tomar algunos vasos de agua. Un día que trató de huir, además de golpearla, le raparon el pelo.

En el momento del ingreso hospitalario la joven presentaba rotura de dos dedos de las manos, contusiones, cicatrices de quemaduras en diferentes procesos de curación y anemia.

El pasado viernes la Guardia Civil detuvo a cuatro personas, un hombre y tres mujeres, por supuestos delitos de detención ilegal, lesiones y trato degradante, que quedaron a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias correspondientes.