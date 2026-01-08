Donald Trump rehúsa a fijar un calendario de transición y centra el mensaje en la necesidad de "reconstruir" Venezuela de una forma que sea "muy rentable" para Washington

Los buques asaltados por EEUU pertenecen a la 'flota en la sombra' que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético

Donald Trump, protagonista y en el epicentro de la actualidad política internacional, ha asegurado que su Administración mantendrá el control sobre Venezuela durante un periodo "largo" de tiempo, probablemente mayor a un año, hasta que se avance en una transición democrática, apuntando que las autoridades interinas lideradas por Delcy Rodríguez están dando "todo" lo que Washington "considera necesario".

"Solo el tiempo dirá. Vamos a usar el petróleo y vamos a tomarlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente", ha afirmado el presidente de Estados Unidos en una extensa entrevista con el diario estadounidense 'The New York Times' sobre la intervención militar que desalojó del poder el pasado 3 de enero al presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas estadounidenses junto a su esposa, Cilia Flores.

Donald Trump centra su mensaje en la necesidad de "reconstruir" Venezuela y evita fijar un calendario

Con buena parte del país sumida en la incertidumbre, y al respecto de los próximos pasos hacia una eventual transición democrática en Venezuela, así como los plazos que se manejan para ello, el mandatario norteamericano ha optado, sin embargo, por evitar las fechas y fijar un calendario. Así, lo que se ha limitado a aseverar es que "será mucho más largo" que seis meses o un año.

En su discurso, Donald Trump ha centrado el mensaje en la necesidad de "reconstruir" Venezuela de una forma que sea "muy rentable" para Washington, después de que la Casa Blanca se haya puesto como objetivo prioritario controlar el petróleo venezolano y asegurarse de que estos recursos naturales no van a parar a manos de China o Rusia, aliados estrechos de Caracas hasta ahora.

Dejando claro el mensaje, Washington ha reiterado su intención de tomar el control sobre las exportaciones de crudo venezolano durante un periodo indefinido como parte de un plan para la reconstrucción de la economía del país.

En ese contexto, y específicamente, Trump ha apuntado a un plan para hacerse con "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado", en medio de su iniciativa para cambiar las alianzas en el sector energético mundial.

Sobre ello, no obstante, el propio Trump reconoce en la citada entrevista que recomponer la industria petrolera venezolana "llevará tiempo", toda vez Estados Unidos tendrá que realizar inversiones en repuestos, equipos y servicios para lograr su objetivo de estabilizar e impulsar la producción de crudo de Venezuela.

Donald Trump afirma que Venezuela, liderada de forma interina por Delcy Rodríguez, "está dando todo" lo que consideran "necesario"

En la misma línea, y analizando el escenario, Donald Trump también ha señalado que las autoridades interinas, con Delcy Rodríguez, hasta ahora número 'dos' de Maduro y figura clave del chavismo, a la cabeza, están resultando instrumentales para este efecto. "Nos está dando todo lo que consideramos necesario", ha indicado, apuntando a la buena cooperación con los nuevos dirigentes en Caracas tras la caída de Maduro.

Por otro lado, en lo relativo al papel que jugarán las figuras opositoras María Corina Machado, reciente premio Nobel de la Paz, y el candidato presidencial en los últimos comicios, Edmundo González, el dirigente estadounidense no ha ahondado en su decisión de mantener como jefa interina a una figura clave del chavismo y aparcar por el momento a dirigentes de la oposición democrática.

Lo que sí ha asegurado Trump, en ese sentido, es que su Administración mantiene contactos "constantes" con Machado y que es el secretario de Estado, Marco Rubio, quien mantiene línea directa con la opositora venezolana, quien permanece fuera del país tras acudir a Oslo para recoger el premio Nobel de la Paz.

Tampoco ha valorado que papel puede jugar Edmundo González en el futuro de Venezuela. El que fuera candidato opositor de consenso frente a Maduro en las elecciones de julio de 2024 se encuentra en España, donde ha defendido su investidura como presidente después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) proclamara el triunfo de Maduro sin publicar las actas electorales.