Xavier García Albiol ha cifrado en 670.000 euros el coste de pagar la pensión y la comida a los migrantes que vivían en el B9

La Guardia Urbana de Badalona desaloja a los migrantes expulsados del antiguo instituto B9 ante la amenaza de su derribo

BarcelonaEl Gobierno catalán ha ofrecido este sábado ayuda al Ayuntamiento de Badalona para poner en marcha un albergue municipal que acoja a las personas desalojadas del antiguo instituto B9, donde vivían unos 400 migrantes.

"Nosotros no podemos actuar sobre una infraestructura que es municipal. Necesitamos que sea el ayuntamiento el que inste a hacerlo", ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una visita a Tortosa (Tarragona).

"En cualquier caso, el Govern, en lo que podamos, en recursos económicos y humanos para poner el albergue en marcha, está del todo comprometido y a disposición del ayuntamiento", ha dicho Paneque.

"Fuera de control"

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha señalado este sábado que los ayuntamientos no pueden hacer frente a la llegada de inmigrantes en situación irregular y ha afirmado que la entrada de personas en España está "fuera de control".

En declaraciones a TV3, Albiol ha asegurado que el Govern le insta a habilitar para atender esta emergencia social un albergue situado en el barrio de Bufalà que se tuvo que cerrar porque, según el alcalde, "no estaba en condiciones".

"No hay solución mientras no controles la entrada de la inmigración irregular, no puedes acoger absolutamente a todo el mundo", y ha dicho textualmente que, al estar en una situación administrativa irregular, los desalojados viven de recoger chatarra o de cometer delitos.

Más de 600.000 euros

Además, ha cifrado en 670.000 euros el coste de pagar la pensión y la comida a los migrantes que vivían en el B9, lo que asegura que el Ayuntamiento no puede asumir.