'El libro de Boba Fett', spin-off de 'The Mandalorian', ya tiene fecha de estreno

Todavía sin fecha de estreno para la tercera temporada de 'The Mandalorian', al menos los fans del universo televisivo de Star Wars van a tener otra serie para aguantar la espera. El primer spin-off de la popular serie protagonizada por Pedro Pascal tendrá de protagonista al otro madaloriano mas famoso de la saga galáctica: el cazador de recompensas Boba Fett.



Disney aprovechó el final de la segunda temporada de 'The Mandalorian' el año pasado para anunciar 'El Libro de Boba Fett', un spin-off que se centraría en el famoso caza recompensas. Pero desde entonces no había noticias sobre esta producción, hasta ahora. Disney ha anunciado el estreno de la serie para el próximo 29 de diciembre y lo ha acompañado de su cartel oficial.