'The Crown' y 'The Mandalorian' dominan con 24 candidaturas por cabeza las nominaciones para la 73 edición de los premios Emmy , según ha anunciado este martes la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

'The Boys', 'Los Bridgerton', 'The Crown', 'El cuento de la criada', 'Territorio Lovecraft', 'The Mandalorian', 'Pose' y 'This is Us' serán las candidatas al premio a la mejor serie dramática.