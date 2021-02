Lucasfilm despide a Gina Carano, de The Mandalorian, por sus "comentarios aborrecibles" en redes

Los comentarios en las redes sociales son, en ocasiones, los peores amigos de los actores de Hollywood. Este es el caso de Gina Carano, la conocida actriz que encarna a la caza-recompensas Cara Dune en la serie de Star Wars "The Mandalorian". Tras unos controvertidos comentarios en sus redes sociales la actriz consiguió que el hasthag #FireGinaCarano (despidan a Gina Carano) se hiciera tendencia en Twitter. Unas horas después, LucasFilm hizo caso al clamor popular.



La productora detrás de la franquicia de Star Wars emitió ayer un comunicado confirmando que la actriz no está empleada actualmente por la compañía "y no hay planes para que lo esté en el futuro". Y es que Carano había publicado un comentario donde comparaba el trato que reciben algunas personas por sus ideas políticas en estados Unidos con el de la Alemania nazi. En el mismo comunicado, Lucasfilm calificó las publicaciones de Carano como "aborrecibles e inaceptables". Además de la productora, la agencia de talentos UTA también eliminó a la actriz de su plantilla.



La actriz, ex-luchadora profesional de artes marciales mixtas, es una activa seguidora del ex-presidente Donald Trump y ha protagonizado muchos momentos polémicos por sus comentarios en las redes sociales. En este último post, que borró unas pocas después, comparaba a los partidarios del ex-presidente con los judíos perseguidos en la Alemania nazi: “Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… incluso por niños. Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, afirmaba Carano en su publicación.