La tragedia, no obstante, por mucho que se indague ahora en las causas, ya no puede ser evitada. De hecho, no es la primera vez que algo así sacude a Hollywood, como en 1993, cuando también un arma que estaba indebidamente cargada, con munición real en lugar de balas de fogueo, acabó con la vida del joven Brandon Lee, quien en ese momento interpretaba al mítico Eric Draven en ‘El Cuervo’.