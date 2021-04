Tom Holland y su vídeo viral tocando la guitarra revolucionan las redes sociales

El propio Holland ha confesado que se trata de "un trabajo en proceso" después de que, a lo largo del vídeo, cometiera varios errores tratando de tocar una canción . "No me sale, ahí lo hice muy rápido".

En el vídeo, el actor trata de interpretar el tema de Ben Platt 'Grow as we go'. Tras varios intentos, el actor termina dándose por vencido añadiendo el "rótulo" Work in progress. A pesar de los errores, el vídeo ha creado gran revuelo entre sus seguidores que lo han recibido con gran entusiasmo.