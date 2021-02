Becky Holt, la mujer con más tatuajes de Reino Unido, muestra cómo luciría su cuerpo sin tinta

La publicación obtuvo 2.200 me gusta, y la mayoría de internautas opinaron que Becky se ve muy bien de cualquier manera . Uno de ellos se mostró concluyente: "las mujeres hermosas solo pueden mejorar con un cuerpo completo de tatuajes. Eres hermosa con o sin ellos".

Cuando un seguidor le preguntó a Becky si alguna vez consideraría someterse a una cirugía láser para eliminar su tinta, ella dijo que no se lo plantea: " Realmente amo mis tatuajes ". Aunque sí admite que la gente le responde de forma más positiva cuando cubre sus tatuajes y que muchos "tienen miedo" cuando ven tanta tinta.

“Me encanta destacar, me encanta la obra de arte, me encanta el tiempo y la dedicación que se necesita, aunque no voy a ponerme más en la cara porque estropearía la estética", concluyó.