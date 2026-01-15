Delcy Rodríguez: "Si algún día me tocase ir a Washington, lo haré de pie, no arrastrada"

La presidenta encargada de Venezuela ha defendido "encarar diplomáticamente a través del diálogo político" la situación en el país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado este jueves que si "algún día" tuviera que ir a Washington lo haría "de pie, no arrastrada", en referencia al ataque de Estados Unidos del 3 de enero, que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor, con el 'gloria al bravo pueblo' marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca reptando ni arrastrándose. Es lo que corresponde como venezolano o venezolana", ha expresado durante el mensaje anual a la nación ante la Asamblea Nacional.

Rodríguez ha defendido "encarar diplomáticamente a través del diálogo político" la situación en el país, a pesar de que hay "una mancha" en las relaciones entre Caracas y Washington desde que "cruzaron la línea roja: atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente y a la primera dama (Cilia Flores)".

En este sentido, la que fuera la 'número dos' de Maduro ha negado que "este nuevo capítulo" se deba a "una muestra de debilidad por la situación tan compleja que vive Venezuela". "No es que la presidenta encargada tenga miedo porque está amenazada. No: toda Venezuela está amenazada. Por eso llamo a la unión nacional, para que, con la soberanía por delante, demos la batalla diplomática".

Asimismo, ha sostenido que "Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo y con Estados Unidos también", puntualizando que sea "de manera respetuosa, en línea con la legalidad internacional.