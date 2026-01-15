Esperanza Calvo Lluís Tovar 15 ENE 2026 - 22:21h.

No hay deshielo en Groenlandia, el ambiente geopolítico es gélido: hay tensión y también miedo.

"La gravedad del momento es terrible", reconoce Gustavo Palomares, catedrático de Relaciones Internacionales de la UNED y director del instituto Gutiérrez Mellado.

No hay deshielo en Groenlandia, el ambiente geopolítico es gélido. Es la imagen de la tensión y del miedo. La de una desencajada ministra de Exteriores de Groenlandia,Vivian Motzfeldt. En declaraciones a KNR, la televisión pública de la isla, Motzfeldt reconoce que los últimos días "han sido difíciles" y la situación a la que se enfrentan es "cada vez más difícil". "En el Ministerio somos fuertes. Trabajamos con todas nuestras fuerzas para garantizar que podamos vivir en paz en nuestro país", añade la ministra, emocionada, al borde del llanto, con angustia.

"En la reunión, yo, como groenlandesa, di importancia a explicar a nuestros participantes los sentimientos que hemos experimentado en Groenlandia y el hecho de que la persecución que ha tenido lugar durante el último año ha creado división e inestabilidad entre los inuit", afirma la ministra. "Sabemos cómo será la tormenta y estamos preparados para todo".

El primer ministro mantiene la entereza, insiste en que los groenlandeses no quieren ser estadounidenses. Ha vuelto a desafiar a Trump al decir alto y claro que quieren quedarse como están, con Dinamarca.

La brecha GIUK

Cuando la OTAN nació en 1949, solo 12 países formaron parte de la alianza capitaneada por Washington. Y uno de ellos era Dinamarca, un socio fiel de Estados Unidos desde el primer momento. La OTAN se basa en la defensa mutua. Atacar a uno es atacar a todos. Lo que nadie esperaba es que uno de sus miembros, el más poderoso, se volviera algún día contra los demás. Hoy, Estados Unidos amenaza con arrebatar a Copenhague el 98% de su territorio, por las buenas o por las malas, según se deduce de las palabras de Donald Trump.

Las rutas marítimas, los recursos naturales son muy apetecibles para Trump. Pero no hay que olvidar que la isla forma parte del borde occidental de la brecha GIUK (Groenlandia-Islandia-Reino Unido), un corredor vital por el que transita la flota submarina rusa desde Murmansk, hogar de las naves más avanzadas del Kremlin, como los sumergibles de clase Yasen-M, equipados con misiles de crucero de largo alcance.

Este corredor es un punto que, si no se vigila adecuadamente, permite a los submarinos rusos o chinos operar sin ser detectados en el Atlántico Norte. Una vez que cruzan la brecha, su localización se vuelve extremadamente difícil, tanto por las condiciones acústicas del terreno submarino como por la vastedad oceánica.

Siendo así, desde esas posiciones ocultas pueden lanzar ataques con misiles contra objetivos estratégicos en la costa este del continente americano. Por eso Trump habla de Seguridad Nacional. Groenlandia cuenta con muchas infraestructuras submarinas. Hay sistemas de escuchas bajo el agua y bases en toda la región de Groenlandia a Escocia, porque la principal base de la armada rusa no está demasiado lejos.

El Polo Sur es un territorio sin dueño donde la tensión es mucho menor. Se rige por el tratado antártico de 1959. hay bases científicas de una treintena de países entre ellos España o Rusia, EEUU o China. El interés de la zona es creciente.

Dinamarca, Francia, Suecia, Noruega y Alemania se despliegan en Groenlandia

Y no hay mucho que Europa pueda hacer. De momento, Dinamarca, Francia, Suecia, Noruega y Alemania despliegan en Groenlandia algunas decenas de militares, como gesto ante el aliado americano. Pero la pregunta es: si la diplomacia fracasa...si Trump decide recurrir a otras vías, ¿qué se puede hacer frente al mayor gigante militar, con casi 4.000 cabezas nucleares? Europa depende decisivamente de Washington y no tiene músculo suficiente para valerse por sí misma ante los grandes retos.

Solo un puñado de países europeos han acudido a arropar a Dinamarca con el envío de militares. De momento, España no ha dado ese paso pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta que pueda llegar el momento, pero llama a la prudencia.

"La gravedad del momento es terrible"

El pulso de Trump es inaudito. Se trata del principal actor de la OTAN, Estados Unidos, amenzando con atacar otro territorio también perteneciente a la OTAN. Una paradoja que supone un cambio radical en el quilibrio mundial que conocemos hasta ahora y que abre un escenario de incertidumbre para Europa que no cuenta con herramientas propias para defenderse.

Pero la realidad se ha impuesto y asistimos a un escenario nunca antes visto: tropa de países europeos miembros de la OTAN se despliegan para hacer frente precisamente al miembro más fuerte: a la superpotencia que se supone que garantiza la seguridad de todos. El riesgo de conflicto directo existe, "la gravedad del momento es terrible. Ese choque podría producirse de una forma no digo casual, pero sí alguna escaramuza que pueda desembocar en un primer choque militar, no descarto la idea", señala Gustavo Palomares, catedrático de Relaciones Internacionales de la UNED y director del instituto Gutiérrez Mellado.

Con el despliegue de tropas, los paises europeos lanzan un mensaje a Trump.La decisión de los países europeos de desplegar sus tropas es la única forma de que Trump entienda que o Groenlandia o la OTAN.

"Trump tiene que entender que si lleva adelante unilateralmente incorporar a Groenlandia a la soberanía de los Estados Unidos se lleva por delante la alianza histórica más importante desde la IIGM", alerta Gustavo Palomares.

El enfrentamiento directo sería una catástrofe, según el presidente de Polonia. El fin del mundo tal y como lo conocemos. La OTAN ha vivido otros desencuentros entre sus miembros en sus 80 años de historia. Pero nunca antes una amenaza existencial como esta.