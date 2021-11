La col kale tiene innumerables beneficios para la salud

La col kale es una col rizada no repolluda con innumerables beneficios para la salud. Contiene más calcio que un vaso de leche, es rica en proteínas, en hierro y en vitaminas C, K, A, E y en varias del grupo B, además de contener antioxidantes y ser una buena fuente de fibra. Al ser un alimento alcalino, también ayuda a mantener el equilibrio ácido-base del organismo.

El kale, hasta hace pocos años, no se ha empezado a cultivar en España, explica Laura Arranz, profesora asociada en el Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Universidad de Barcelona.

Una ración de 200 gramos de kale cocinado “contiene más calcio que una ración de leche, más hierro que la carne, de 3 a 4 veces más ácido fólico que los huevos, de 4 a 10 veces más vitamina C que las espinacas y casi 3 veces más que las naranjas”, apunta la experta.

La composición del kale incluye carotenoides, responsables de los colores de las frutas y verduras, precursores de las vitaminas A, C, K, ácido fólico, calcio, magnesio, fósforo, potasio e hierro, además de ser fuente de proteínas vegetales y fibra.

“Es como si fuera un concentrado nutricional”, comenta la doctora en alimentación y nutrición quien cree que puede ser una parte importante de la dieta, pero no suplir a otros alimentos.

“No es un alimento que se quede solo en una moda. Es cierto que empezó como una tendencia pero ya sabemos que es una tendencia que vino para quedarse. El consumidor compra ya aquello que le aporte un plus de salud”, manifiesta Laura Arranz.

El kale no tiene la forma de sus primas hermanas las coles. Es alargado y su hoja verde es más parecida a la de la acelga o la lechuga.

Si se desea tomar el kale cocinado, es importante no pasarse. El tiempo medio ideal de cocción son 10 minutos. Así lo comeremos hervido, como cualquier otra verdura, y aliñado con aceite de oliva y un poquito de sal o salteado.

Y es que el sabor del kale no a todos les gusta. “Tiene un sabor particular, como puede tener también la acelga o los espárragos, es potente. Pero depende mucho de cómo lo prepares”, indica la nutricionista quien asegura a su favor que, a diferencia de otras coles, no provoca gases, ni hinchazón abdominal.