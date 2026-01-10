El recinto tiene cámaras de seguridad que habrían grabado la entrada de los dos jóvenes

El joven y la menor fallecidos en Logroño rompieron las vallas de seguridad del edificio con una furgoneta

LogroñoLa Policía Nacional ha hallado esta pasada madrugada los cuerpos sin vida de dos personas, un chico de 20 años y una menor de 13, en la calle Marques de Larios de Logroño. Aparentemente, y según las primeras investigaciones, los cuerpos no tenían signos de violencia.

Según apuntan desde la institución, se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos aunque "todo apunta", informa la Policía Nacional, a que "se precipitaron de forma voluntaria".

Accedieron a un edificio en obras tras romper una valla de seguridad

Por su parte, la Delegación de Gobierno de La Rioja también ha confirmado estos hechos. Al parecer, y según información a la que ha tenido acceso Europa Press, los jóvenes se pudieron precipitar desde el interior de una obra de un edificio en construcción, lugar al que accedieron tras romper una valla de seguridad con un vehículo. El recinto tiene cámaras de seguridad que habrían grabado la entrada de los dos jóvenes.

Por el momento se desconocen más datos del suceso y se pide "respeto" y "prudencia" hasta esclarecer los hechos.

Finalmente, los cuerpos de las víctimas han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para realizar las pertinentes autopsias.