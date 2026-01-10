Iván Sevilla 10 ENE 2026 - 14:42h.

Buscan a María Flor, una anciana de 78 años desaparecida el 4 de enero en Roses, Girona

La septuagenaria mide 1,70 metros de altura, tiene el pelo canoso y "podría estar desorientada"

GironaMaría Flor tiene 78 años y desde hace casi una semana se encuentra desaparecida en Roses (Girona), según han comunicado este 10 de enero los Mossos d'Esquadra. Piden ayuda para localizarla.

Mientras también continúa la búsqueda de Javier, desaparecido en Roquetas (Almería), la policía catalana ha solicitado la colaboración ciudadana en redes sociales para dar con la anciana.

Una fotografía de su cara y algunos datos de su aspecto físico han sido difundidos, de forma que sirvan para reconocerla e identificarla allá donde esté. "Podría estar desorientada", avisan los agentes.

Vista por última vez el 4 de enero

El sábado 4 de enero fue vista por última vez en el municipio del Alto Ampurdán. Se sabe que María Flor mide 1,70 metros de estatura y su complexión física es delgada.

Tiene el pelo canoso y corto, según se aprecia en la imagen publicada de ella. Además, ese día llevaba puesto un pantalón negro de chándal, un abrigo de tono marrón o caqui y unas zapatillas de andar por casa.

Con esta información sobre la septuagenaria, si alguien la ha visto o la ve en alguna parte, debe comunicarlo de inmediato al 112, a los Mossos o a cualquier otra autoridad como la Policía Local de Roses.

La difusión y ayuda de la sociedad es clave en este tipo de desapariciones para poder encontrar cuanto antes a la anciana, perteneciente al colectivo de personas vulnerables.