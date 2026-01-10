Pablo Benegas habría dejado de formar parte oficialmente de La Oreja de Van Gogh, según refleja el Registro Mercantil

La relación de Pablo Benegas y Amaia Montero: de ser inseparables a los rumores de disputa en La Oreja de Van Gogh

Compartir







Desde que se anunciase la salida de Leire Martínez y la llegada de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh, la banda no deja de acaparar titulares prácticamente cada semana. En los últimos días, LODVG ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad musical tras confirmarse una nueva ruptura interna.

Según ha informado el periódico 'El Mundo' y se ha hecho eco el programa de Telecinco 'Vaya Fama', el histórico guitarrista y miembro fundador del grupo, Pablo Benegas, ha dejado de formar parte oficialmente de la banda. Al parecer, esta partida consta en los últimos movimientos mercantiles de la sociedad que gestiona la nueva gira del grupo.

La supuesta salida de Pablo Benegas de forma oficial de La Oreja de Van Gogh

La salida de Pablo Benegas de la banda musical se produce apenas un año después del regreso de Amaia Montero, un retorno que en octubre de 2025 fue celebrado como la recuperación de la formación original tras 18 años de separación.

PUEDE INTERESARTE La Oreja de Van Gogh emite un comunicado sobre Amaia Montero y ella responde

Sin embargo, lo que parecía una reunificación histórica ha terminado derivando en un nuevo episodio de tensión dentro del grupo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según la documentación del Registro Mercantil a la que ha podido acceder la periodista Noelia Zazo, a fecha 16 de diciembre de 2025, Pablo Benegas ya no figura como socio de la empresa desde la que se organiza la gira de regreso de la banda musical.

De esta manera, la salida de Benegas confirmaría que su desvinculación no es únicamente artística, sino también empresarial, lo que supone su separación definitiva del proyecto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El último cambio societario de LODVG

Hasta ahora, la ausencia de Pablo Benegas en la reaparición de LODVG se había explicado como una decisión personal y temporal. El propio grupo aseguró en su momento que el guitarrista seguía formando parte de la banda, alegando que había decidido parar para centrarse en su vida personal.

De hecho, en informes anteriores del Registro Mercantil, fechados el 31 de diciembre de 2024, Benegas aparecía como socio a partes iguales junto al resto de integrantes, incluida Amaia Montero.

No obstante, el último cambio societario deja claro que la situación ha dado un giro radical. Con esta salida, Benegas se sumaría a Leire Martínez, que ya había sido invitada a abandonar la banda, convirtiendo este episodio en la segunda gran separación del grupo en un corto periodo de tiempo.

La relación entre Amaia Montero y Pablo Benegas

Según han informado en 'Vaya Fama', fuentes cercanas al entorno de LODVG apuntarían a que la ruptura no sería únicamente profesional. Al parecer, existiría una fuerte tensión personal entre Amaia Montero y Pablo Benegas derivada de una supuesta relación amorosa entre los dos músicos.

No obstante, el contraste resulta especialmente llamativo si se recuerda que Pablo Benegas fue uno de los primeros en mostrar públicamente su apoyo a Amaia Montero cuando la cantante volvió a subirse a un escenario junto a Karol G interpretando su mítica canción 'Rosas'. Sin embargo, algo parece haberse roto desde entonces.

Por el momento, La Oreja de Van Gogh no ha emitido un comunicado oficial aclarando los motivos de la salida de Pablo Benegas.

Lo que sí queda confirmado es que el grupo afronta esta nueva etapa sin uno de sus pilares fundamentales, reavivando la sensación de que el culebrón interno de la banda está lejos de llegar a su fin.