El código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se conservan (escrito en el año 1750 a. C en Mesopotamia) es el primer documento escrito que habla de la cerveza, aunque en aquel momento la denominaban “vino de dátiles con sésamo”. Entre sus decretos se recogen penas muy duras para los vendedores de cerveza en mal estado.



Y es que la cerveza era un asunto serio para Hammurabi, sexto rey de Babilonia, y así lo dejó claro en varios de sus edictos. Como en su Ley 108 que dejaba claro que “Si un comerciante de vino de dátiles con sésamo no quiso recibir por el mismo precio trigo, y exigió plata (pesada o pesada con pesas falsas, según las interpretaciones); o si recibió trigo pero rebajó la cantidad de vino de dátiles, este comerciante de vino de dátiles con sésamo es culpable y se la arrojará al agua”.



También dejaba claro, con su Ley 109, que la cerveza no era cosa de mujeres: “Si una sacerdotisa que no viva en el claustro ha abierto una taberna de vino de dátiles con sésamo, o ha entrado para beber vino de dátiles en la casa de vino de dátiles con sésamo, a esta mujer liberal se la quemará”.