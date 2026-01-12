Los gatos se quedaron ingresados luchando por su vida y fueron trasladados a otra clínica para seguir el tratamiento

La protectora ‘Salvando Huellas’ denuncia otro grave caso de maltrato animal: dos gatos han sido abandonados en un descampado tras ser drogados con benzodiacepinas. Aseguran que mientras realizaban una desinfección de su refugio de animales recibieron el aviso de un animal en muy mal estado cerca de la Escuela de Hostelería.

Cuando la protectora llegó, encontraron dos gatos “en condiciones críticas”. Así, afirman que si no llegan a acudir “habrían muerto porque el ayuntamiento no dispone de servicio de recogida de animales”.

Los gatos estaban ciegos, desorientados, inmóviles y aterrados

Los gatos presentaban síntomas neurológicos graves. Ambos estaban ciegos, desorientados, inmóviles y aterrados, lo que indicaba que habían sido drogados o intoxicados de forma intencionada. Tras llevarlo a una clínica veterinaria, una prueba toxicológica mostró que habían tomado diazepam, entre otros medicamentos.

Los animales se quedaron ingresados “luchando por su vida” y fueron trasladados a otra clínica para seguir el tratamiento intensivo. Los dos han recibido un nuevo nombre: Zulema y Sultán. "No sabemos quién lo hizo, no sabemos si fue su dueño, si fue un vecino o si alguien quiso hacerles daño, pero lo único que tenemos claro es que dos gatos de una casa, mal cuidados, han acabado así porque alguien decidió que sus vidas no valían nada", señala la protectora.

“Lo más terrible es que en Huesca esto ya casi no sorprende", asegura la protectora

Y lamentan que se maltraten así a estos animales indefensos. “Lo más terrible es que en Huesca esto ya casi no sorprende, y eso dice mucho del lugar en el que vivimos. El maltrato animal se ha normalizado hasta el punto de que ya no nos llevamos las manos a la cabeza cuando pasan cosas así”, critica.

La protectora pide ahora la colaboración ciudadana para cubrir los gastos sanitarios que ascienden a 725,70 euros. Se pueden realizar aportaciones por Bizum (seleccionando la opción ONG al 08097), transferencia (ES88 0081 0380 4200 0177 8788 del Banco Sabadell) o por PayPal (salvandohuellashuesca@gmail.com).